Форма подачи заявления для голосования на дому открылась на госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На госуслугах открылась форма подачи заявления для участия в голосовании на дому. Как сообщили в пресс-службе Минцифры РФ, прием обращений продлится до 15 сентября.

"Воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования, 19 сентября 2021 года: по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком", – говорится в сообщении.

У избирателя, подпадающего под указанные условия, должна быть подтвержденная учетная запись. Ему необходимо подтвердить на сайте информацию об участковой избирательной комиссии и адресе проживания. Код подтверждения подачи заявления поступит ему на телефон.

Обращение передадут на рассмотрение в участковую избирательную комиссию. Если она примет положительное решение, представители избиркома посетят избирателя в день голосования.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.