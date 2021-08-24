Глава Россотрудничества призвал обеспечить защиту россиян за рубежом от дискриминации

14:07
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что россияне должны иметь возможность получить защиту в случае дискриминации по национальному признаку, в какой бы стране они ни находились. Об этом сообщает ТАСС.
"Безусловно, мы должны заступаться за русскоязычное, русское население во всем мире. <...> Подобные эпизоды (дискриминации. – Прим. ред.) были раньше, просто сейчас они стали более заметны", – сказал Примаков.
По его словам, после присоединения Крыма и конфронтации на этом фоне с Западом в России формируется национальное самосознание как единого сообщества, поэтому подобные инциденты воспринимаются более остро.
При этом он напомнил, что факты дискриминации русскоязычного населения имели место и раньше, например после распада СССР, когда многие бежали из постсоветских республик из-за оказываемого на них давления.
В начале августа в Бишкеке киргиз напал на девушку-продавца за то, что та разговаривала с покупателем на русском языке. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что русский язык в Киргизии носит статус официального и закреплен в конституции страны.
В связи с этим Володин попросил председателя парламента Киргизии Жогорку Кенеша взять ситуацию на личный контроль. Между тем российские депутаты предложили запретить въезд в РФ тем, кто позволяет себе нападения на русскоговорящих жителей.
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