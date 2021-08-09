ГД попросила Киргизию взять под контроль ситуацию с нападением на русскоговорящую девушку

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Госдума просит председателя парламента Киргизии Жогорку Кенеша взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца, говорившую на русском. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в ближайшее время будет подготовлено соответствующее обращение. Также депутаты предлагают запретить въезд в Россию тем, кто позволяет себе нападения на русскоговорящих жителей.

"Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны", – пояснил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что девушка-продавец в Киргизии разговаривала в магазине с покупателем на русском языке, после чего подверглась нападению.