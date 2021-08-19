Законопроект о запрете въезда русофобам в РФ является вынужденной мерой – Пискарев

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Законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну, направлен на защиту суверенитета России и является вынужденной мерой на фоне участившихся случаев разжигания иностранцами межнациональной и межрелигиозной розни. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, в последнее время в ряде стран, в частности на постсоветском пространстве, появляются скверные направления, движения, в основе которых лежит унижение чести и достоинства лиц другой национальности, другого вероисповедания.

"Мы видели, и мальчика третировали, потом эта конфликтная ситуация между местным жителем и человеком, который разговаривал на русском языке в Киргизии, – это очень печальные сами по себе факты… Мы братские народы, у нас братские, исторически сложившиеся отношения, и вдруг появляются такие всплески эмоций и ненависти, не только к русским – к лицам другой национальности", – сказал Пискарев.

В Госдуме попросили председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца, говорившую на русском. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в ближайшее время будет подготовлено соответствующее обращение. Также депутаты предлагают запретить въезд в Россию тем, кто позволяет себе нападения на русскоговорящих жителей.

Ранее сообщалось, что девушка-продавец в Киргизии разговаривала в магазине с покупателем на русском языке, после чего подверглась нападению.