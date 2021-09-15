Россиянам рассказали, в какой сфере легче всего найти работу

Россиянам рассказали, где легче всего найти работу. Исследование провела рекрутинговая компания.

Оказалось, что чаще всего нанимают продажников и консультантов. Быстро устраиваются в спортклубы, салоны красоты, гостиницы и рестораны.

Деятели искусства и массмедиа жалуются на трудности с трудоустройством. Также нелегко приходится юристам, топ-менеджерам и занятым в сырьевом секторе.

На одну вакансию там около 7–8 претендентов, а нормальной считается конкуренция 5–6 человек на место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.