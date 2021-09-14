Голикова рассказала о порядке единовременной выплаты еще для 3,5 млн пенсионеров

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что еще 3,5 миллиона пенсионеров получат единовременную выплату в соответствии с указом президента страны.
По словам представителя кабмина, средства будут перечислены им до 16 сентября текущего года.
Данные на начало сентября свидетельствуют, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей уже получили более 30 миллионов пенсионеров. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты населения Антон Котяков.
Указ о выплатах пенсионерам 24 августа подписал Владимир Путин. В совокупности для данной категории граждан выделено более 454 миллиардов рублей.
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