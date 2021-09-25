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Москва 24

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Политика

18:42

Путин назвал социальным приоритетом уровень доходов российских учителей

власть образование общество политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Владимир Путин назвал уровень доходов преподавателей одним из социальных приоритетов в России. По его словам, эту проблему необходимо решать системно, а не единоразовыми выплатами. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается школ, образования в целом: мы много в последнее время уделяем этому внимания, но вы правы абсолютно – не достаточно. И главная проблема, конечно, это уровень доходов. Доходы преподавателей – это, безусловно, один из социальных приоритетов", – обратился президент к Алексею Нечаеву ("Новые люди") на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму.

Путин выразил надежду, что партия будет обращать на этот вопрос особое внимание.

"Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода", – заверил он.

В то же время, глава государства призвал сопоставлять вопрос об уровне доходов учителей с ситуацией на рынке труда в России, ведь тогда может возникнуть вопрос о зарплатах тех, чья работа относится к опасной.

"Соотношение на рынке труда уровня доходов – это не пустые фразы, не пустая вещь. Нужно на все смотреть в комплексе", – указал президент страны.

Ранее Путин призвал осторожно относиться к идеи ликвидации Рособрнадзора. По его словам, такой способ не решает коррупционную проблему.

С идей ликвидации ведомства выступил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Он считает, что это позволит избавить учителей школ от бюрократической нагрузки.

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