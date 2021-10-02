Путин поздравил коллектив "Мосметростроя" с юбилеем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поздравил действующий коллектив и ветеранов АО "Мосметрострой" с 90-летием организации, сообщается на официальном сайте Кремля.

"Этот юбилей – важное событие для вашего коллектива и всей отечественной строительной отрасли. Вы по праву можете гордиться богатой историей родной компании, замечательными трудовыми традициями, заложенными героями-первопроходцами", – заявил президент РФ.

Глава государства отметил высокий профессионализм и самоотверженность метростроевцев и назвал столичную подземку украшением города.

"Особо отмечу ваше деятельное участие в реализации перспективных инфраструктурных проектов как в России, так и за ее пределами, которые требуют самых современных, передовых инженерных и технологических решений", – написал Путин.

В заключение президент пожелал сотрудникам "Мосметростроя" новых достижений и здоровья.

Ранее в августе заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что столичные метростроевцы участвуют в строительстве тоннелей на участке скоростной железной дороги от Белграда до государственной границы Сербии.