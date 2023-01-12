Медведев сообщил об успешном выполнении задач соцгазификации в 2022 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Основные задачи программы социальной газификации в 2022 году были выполнены. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



"В 2022 году, несмотря на все неблагоприятные факторы, которые были, ее реализация шла достаточно успешно. Считаю, что основные поставленные задачи в целом выполнены", – сообщил политик.

Темпы строительства и объем выполненных работ в рамках программы в 2022 году оказались в 3 раза больше, чем в 2021 году. Главной целью программы на сегодняшний день Медведев назвал создание возможности использования результатов программы домохозяйствами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин указом утвердил бессрочное действие программы социальной газификации. Программа также распространяется на медицинские и образовательные организации.

Действие программы продлили по поручению Владимира Путина. Программа направлена на ускоренную догазификацию в населенных пунктах, в которых уже есть газ, без задействования средств граждан. Догазификации подлежат свыше трех миллионов домов более чем в 36 тысячах населенных пунктов России.

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