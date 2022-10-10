Москвичам рассказали, как отличить сотрудника Мосгаза от мошенника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичам рассказали, как отличить действующих сотрудников Мосгаза от мошенников. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"...под видом сотрудников газовых служб в ваши квартиры могут попытаться попасть лжегазовики. Рассказываем, как отличить сотрудников газовой службы", – указано в сообщении.

Так, специалисты газовых служб используют спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой Мосгаза. При себе у них должны быть удостоверения с фирменной голограммой, печатью организации и фотографией мастера. Также следует проверить срок действия документа.

Жителям Москвы напомнили, что специалисты коммунальных служб осматривают квартиры исключительно в рамках плановых проверок. Ознакомиться с графиком можно на сайте mos-gaz.ru и в телеграм-боте.

Также в комплексе городского хозяйства уточнили, что при проверках внутридомового газового оборудования задействуется только один сотрудник Мосгаза.

При сомнениях москвичи могут обратиться по номерам 104 или 8 (800) 700-71-04. Оператор на линии подтвердит или опровергнет проведение проверки по обозначенному адресу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, органам исполнительной власти субъектов РФ и "Газпрому" до 1 ноября доложить об обеспечении льгот отдельным категориям граждан на присоединение к газораспределительным сетям. В частности, речь идет о многодетных семьях, малоимущих гражданах и других категориях.



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