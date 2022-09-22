В Мособлдуме приняли закон о газификации домов погибших военных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жилые дома семей погибших при участии в боевых действиях, контртеррористических операциях и спецоперации на Украине будут газифицировать. Соответствующий законопроект о внесении изменений в региональный закон был принят Московской областной думой.
Мособлдума заявила, что при газификации дома выплата будет предоставлена одному из членов семьи погибших или умерших военнослужащих. Инициатива предусматривает оплату стоимости газового оборудования, но с лимитом до 80 085 рублей. Также решение покроет полную оплату мероприятий по газификации ИЖС.
"Оказывать помощь тем, кто потерял в боях за родину своих родных, – наш общий долг", – прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поделилась, что РФ следует организовать единовременные выплаты на погашение долгов за жилищно-коммунальные услуги для мобилизованных граждан. По ее словам, на данный момент просчитываются лимиты по размеру долга и суммы разовых выплат.
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