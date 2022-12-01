Программа социальной газификации в РФ стала бессрочной

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Правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации, соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Правительство сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Теперь они смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера была принята в соответствии с поручением президента РФ.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ выступила с инициативой увеличить с началом зимнего сезона регулируемые цены на газ. Уточнялось, что тарифы могут стать выше на 8,5%.

При этом в ФАС выразили уверенность, что данный шаг не приведет к падению спроса, а объемы поставок для россиян будут увеличиваться в рамках программы газификации.



Путин поручил продлить действие программы социальной газификации

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