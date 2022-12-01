10:20Общество
Программа социальной газификации в РФ стала бессрочной
Фото: depositphotos/Zoooom
Правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации, соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Правительство сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Теперь они смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера была принята в соответствии с поручением президента РФ.
Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ выступила с инициативой увеличить с началом зимнего сезона регулируемые цены на газ. Уточнялось, что тарифы могут стать выше на 8,5%.
При этом в ФАС выразили уверенность, что данный шаг не приведет к падению спроса, а объемы поставок для россиян будут увеличиваться в рамках программы газификации.
Путин поручил продлить действие программы социальной газификации
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