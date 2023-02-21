Путин предложил выдавать маткапитал в новых регионах семьям с детьми от 2007 года рождения

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал в новых субъектах РФ семьям с детьми от 2007 года рождения.

"Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России", – заявил он.

Президент напомнил, что ранее аналогичное решение было принято для Республики Крым и Севастополя.

Ранее Путин предложил создать государственный фонд для адресной поддержки ветеранов специальной военной операции на Украине и семей погибших военнослужащих. По его словам, фонды должны заняться координированием всех социальных вопросов.

21 февраля в Гостином дворе проходит 18-е выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Оно включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.



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