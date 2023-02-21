Путин назвал народ Украины "заложником" киевского режима и Запада

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия не ведет войну с украинским народом, однако он стал "заложником" киевских и западных властей. Об этом заявил Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию в Гостином дворе.

"Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил", – обратился президент к присутствующим в зале.

По словам президента, киевский режим, США и их союзники практически оккупировали страну в политическом, военном и экономическом смыслах.

В ходе послания к Федеральному собранию президент также подчеркнул, что Запад готовил Украину к боевым действиям. Страна оказалась в рабстве у США и их союзников. Еще до начала спецоперации, уверен Путин, Запад поставлял Киеву вооружение.



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