Западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи – Путин

Фото: телеграм-канал ''Москва 24''

Западные элиты стали олицетворять символ тотальной и беспринципной лжи. Об этом заявил Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию в Гостином дворе.

По словам российского лидера, представители западной власти обманывают собственное население. Подобный метод Путин назвал отвратительным. Однако, заявил президент РФ, Запад не сможет "отмыться" от позора после совершенного в Югославии, Латвии, Ирака и других мировых странах.

В ходе послания к Федеральному собранию президент также подчеркнул, что Запад готовил Украину к боевым действиям. Страна оказалась в рабстве у США и их союзников. Еще до начала спецоперации, уверен Путин, Запад поставлял Киеву вооружение.



Песков предположил, что большая часть послания Путина будет посвящена оценке спецоперации

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