Путин предложил разработать программу льготной аренды жилья для работников ОПК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поручил запустить в России программу льготной аренды жилья с пониженной ставкой для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

"Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство", – сказал президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По словам Путина, ранее данный вопрос уже обсуждался с кабмином. Он подчеркнул, что все детали программы необходимо проработать в кратчайшие сроки, после чего властям следует незамедлительно приступить к строительству арендного жилья.

"В первую очередь, конечно, в городах наших значимых, оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах", – заявил Путин.

Ранее Путин предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 до 100 тысяч рублей, вычет на собственное обучение и медицину – со 120 до 150 тысяч рублей. Он отметил, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и его востребованность.

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