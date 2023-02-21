Путин предложил ввести страховую гарантию пенсионных накоплений до 2,8 млн рублей

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Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 миллиона рублей.

Российский президент подчеркнул, что в стране следует создать гарант сохранности пенсионных средств жителей РФ по типу страхования вкладов. Глава государства попросил быстро принять такие законы с возможностью инвестирования долгосрочных сбережений граждан России.

Кроме того, президент подчеркнул, что в стране следует защитить инвестиционные вложения граждан от вероятного банкротства. Путин заявил, что в РФ необходимо обеспечить те условия для россиян, которые позволят им зарабатывать средства на территории России.

Он также отметил, что российские власти смогли обеспечить устойчивость экономической обстановки в стране. Правительство смогло не допустить в государстве дефицита товаров на рынке. Помимо этого, власти поддержали представителей бизнеса, подчеркнул Путин.

На выступлении президент поручил установить для всех военнослужащих отпуск на 14 дней раз в полгода .

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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