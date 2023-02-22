Песков заявил, что Путин и Байден не пользовались горячей линией связи

Фото: kremlin.ru

Горячая линия связи между Кремлем и Белым домом все еще функционирует, но президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден ей не пользовались. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

"Безусловно, при желании (лидеры двух стран) могут воспользоваться (этой линией)", – заявил он.

Он также сообщил, что подобных ситуаций пока что не возникало.

Горячую линию Вашингтон – Москва создали после Карибского кризиса для обеспечения экстренных переговоров лидеров СССР и США. Линия функционирует с 30 августа 1963 года.

Ранее Песков рассказал, что Путин не общался с Байденом после начала спецоперации на Украине. Он также заявил, что президент России не собирается выходить на связь с Байденом на фоне решения Москвы о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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