Захарова прокомментировала обращение Байдена к россиянам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джозефа Байдена о том, что Запад не враг России. Своим мнением она поделилась в телеграм-канале.

"В русском языке есть замечательное слово "недруг", – написала она.

Захарова подчеркнула, что недруг даже хуже, чем враг.

Выступая в Варшаве, американский президент заявил, что Запад не планирует нападать на Россию. Он оспорил заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ была вынуждена начать спецоперацию на Украине.

Байден заявил, что желающие жить в мире россияне не являются Западу врагами. При этом президент США также сказал, что Россия никогда не сможет победить в конфликте на Украине.

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