В Совфеде назвали "блеклой" речь Байдена

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал речь президента США Джозефа Байдена блеклой на фоне послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета "Известия".

"Их даже сравнивать невозможно. Всё, что Байден сказал, он мог повторить в любой другой стране, на любом маленьком митинге. Причем всё это мы уже много раз слышали, ничего нового не услышали", – сказал он.

Джабаров также отметил, что заявления Байдена о том, что Запад не хочет уничтожения России являются ложью. Он заявил, что Москва больше не поведется на подобные слова, так как знает "цену их слов и обещаний".

Парламентарий подчеркнул, что цель по уничтожению России у стран Запада "стоит и стояла давно".

В ходе своей речи в Варшаве американский президент заявил, что Запад не планирует нападать на Россию. Кроме того, Байден оспорил заявление президента России Владимира Путина о вынужденности специальной операции на Украине и сказал, что желающие жить в мире россияне не являются Западу врагами. Президент США также сказал, что Россия никогда не сможет победить в конфликте на Украине.

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