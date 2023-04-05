Латвия приняла закон об обязательной военной службе в течение года для мужчин

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Сейм Латвии подписал законопроект, согласно которому в государстве появится обязательная военная служба для мужчин с 18 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента республики.

Согласно проекту, отсрочкой от военной службы смогут воспользоваться латвийские студенты высших учебных заведений. Первый призыв стартует 1 июля 2023 года.

Накануне стало известно, что латвийские парламентарии запретили гражданам РФ приобретать недвижимость в республике. За законопроект проголосовали 76 депутатов. Против инициативы выступили 13, еще 34 парламентария воздержались.

До этого в прессе сообщалось, что президент США Джо Байден надавил на руководство прибалтийских стран из-за их слишком радикальной риторики против российской стороны. Американский лидер в ходе поездки в Польшу организовал встречу с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии.

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