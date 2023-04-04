Сейм Литвы запретил гражданам РФ покупать недвижимость в стране

Фото: ТАСС/АР/Mstyslav Chernov

Сейм Литовской Республики запретил российским гражданам покупать недвижимость в государстве. Трансляция заседания проходила на YouTube-канале парламента.

За запрет приобретать недвижимость проголосовали 76 депутатов. Против законопроекта выступили 13, еще 34 парламентария воздержались.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ представили перечень граждан Латвии, Литвы и Эстонии, против которых российская сторона ввела санкции. В список попали 144 человека. В МИД подчеркнули, что эти граждане наиболее враждебно настроены к России.

Подобный шаг был предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование странами Прибалтики санкционных и иных мер против РФ.

При этом в СМИ появилась информация, согласно которой американский лидер Джо Байден надавил на руководство прибалтийских государств из-за их чрезмерно радикальной антироссийской риторики. Президент во время поездки в Польшу провел встречу с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии.

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