Политолог заявил, что из Эстонии могут начать выгонять граждан РФ

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Эстония по примеру Латвии, которая уже составила списки граждан РФ и кандидатов на выселение, может начать выгонять их. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил политолог Александр Носович.

"Эти страны, они в русском вопросе, как у них это называется, как правило, копируют друг друга, поэтому если такое началось в Латвии, то это неизбежно рано или поздно начнется и в Эстонии", – сказал он.

При этом в Литве, по словам политолога, "русский вопрос" не стоит так остро.

В середине января этого года Латвия депортировала российского военного пенсионера Бориса Каткова. Согласно решению МВД Латвии, пенсионера признали угрозой национальной безопасности и приговорили к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Катков прилетел из Латвии в Калининград. В аэропорту пенсионера встретили сотрудники Балтийского федерального университета.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Латвии в отношении Каткова носит провокационный характер. По мнению дипломата, этот поступок является "абсолютно циничным", а также нарушает принцип неразделения семьи.