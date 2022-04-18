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Москва высылает нескольких сотрудников посольства Болгарии.

"18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в РФ Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata сотрудников посольства Болгарии в Москве", – говорится на сайте МИД РФ.

Уточняется, что данная мера является ответом на принятое Болгарией решение о высылке российских дипломатов.

Ранее МИД Болгарии объявил о высылке из страны 10 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова рассказала, что российская сторона воспринимает данный шаг как крайне недружественный и оставляет за собой право на ответные действия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

