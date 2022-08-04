Эстония предложила включить в пакет санкций запрет на визы в ЕС для граждан РФ

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с предложением включить запрет на выдачу россиянам шенгенских виз в следующий пакет антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Политик подчеркнул, что запрет на туристические визы для граждан РФ должен быть введен в масштабах всего Евросоюза.

"Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России", – сказал Рейнсалу.

Ранее с аналогичным предложением выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. По его словам, Евросоюзу необходимо прекратить выдавать туристические визы гражданам России.