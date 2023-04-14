РФ не видит тенденций к смягчению политики ЕС по визовым ограничениям для россиян – МИД

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Российская сторона не наблюдает каких-либо тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС по визовым ограничениям для россиян. Об этом РИА Новости сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он напомнил, что инициатива приостановки соглашения 2006 года между Россией и Евросоюзом об упрощении выдачи виз исходила от представителей ЕС.

На сегодняшний день, добавил Климов, многие страны Евросоюза, в том числе Польша, Финляндия, Чехия, страны Балтии, ввели запреты или ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Ранее стало известно, что визовые центры Китая в Москве и Санкт-Петербурге начнут работу как только получат необходимые согласования.

На данный момент центры официально не открылись и не принимают заявления на визы, однако, как только все будет согласовано, китайская сторона откроет центры в кратчайшие сроки.

До этого сообщалось, что Япония отменит с 8 мая все действующие ограничения на въезд в государство. Уточнялось, что снятие ограничений на въезд коснется и российских туристов.

Китай планирует открыть в России дополнительные визовые центры

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