Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов – СМИ

Фото: depositphotos/Elnur_

Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за отказа в предоставлении виз музыкантам украинского государственного оркестра. Об этом пишет обозреватель Хелен Пидд в своей статье для The Guardian.

Сообщается, что артисты хотели совершить турне по Туманному Альбиону. Исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, отвечавший за организацию Турне, заявил, что в Великобритании говорили о важности поддержки украинцев, однако, когда дело дошло до выдачи виз музыкантам, "им было все равно".

На фоне скандала Бизиль призвал министра культуры Британии Люси Фрейзер уйти в отставку. По его словам, создается риск того, что иностранные группы и оркестры больше не будут приезжать в Великобританию из-за вероятности не попасть в страну.

Тур украинского оркестра по Великобритании планировалось начать 1 апреля, однако к этому сроку музыкантам не выдали необходимые визы. В итоге они пробыли в Париже в течение недели, пока им не сообщили о необходимости заплатить 15 тысяч евро за экстренную визу.

В конечном итоге все концерты пришлось перенести. Власти Великобритании пока не комментировали эту ситуацию.

Ранее издание New York Times сообщало, что суд обязал "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке выплатить оперной певице из России Анне Нетребко более 200 тысяч долларов как компенсацию за отмену ее выступлений в прошлом году.

По информации газеты, оперный театр отменил в общей сумме 13 выступлений Нетребко из-за ее отказа осудить Владимира Путина за начало спецоперации на Украине.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!