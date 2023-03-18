Оперу в Нью-Йорке обязали выплатить Нетребко 200 тыс долларов за отмену выступлений – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Суд обязал "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке выплатить оперной певице из России Анне Нетребко более 200 тысяч долларов как компенсацию за отмену ее выступлений в прошлом году. Об этом сообщает издание New York Times.

По информации газеты, оперный театр отменил в общей сумме 13 выступлений Нетребко из-за ее отказа осудить Владимира Путина за начало спецоперации на Украине.

Суд встал на сторону оперной певицы, указав, что ее позиция касательно этого вопроса не представляется неправомерной. Помимо этого, согласно договору между театром и Нетребко, опера обязана заплатить ей, не зависимо от того, дала она концерт или нет.

Издание отмечает, что певица также хотела получить еще 400 тысяч долларов за будущие сезоны, однако суд отказал в этой просьбе, сославшись на то, что в договоре не предусматривается такое положение. Кроме того, судья решил также оштрафовать Нетребко на 30 тысяч долларов за "неподобающие" заявления в адрес ее критиков.

В марте прошлого года Баварская государственная опера сообщила о прекращении сотрудничества с оперной певицей Анной Нетребко.

Причина отмены сотрудничества заключалась в проводимой Россией спецоперации на Украине, а также в "недостаточном дистанцировании" от российского дирижера Валерия Гергиева.

До этого Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Такое решение принял мэр Мюнхена Дитер Райтер.

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