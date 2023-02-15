Концерт Реввы в Краснодаре отменили после обращений участников СВО – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Концерты шоумена Александра Реввы в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили после обращений бойцов батальона спецназначения "Тигр" и Кубанского казачьего войска. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце января один из участников записал от имени бойцов видеообращение с просьбой игнорировать концерты из-за высказываний артиста против проведения спецоперации на Украине.

При этом, как объяснил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) сам Ревва, отмена мероприятий вызвана техническими причинами.

"С большим сожалением я вынужден сообщить, что запланированные ранее концерты в Ростове-на-Дону 15.02 и в Краснодаре 16.02 переносятся из-за независящих от меня технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия", – сообщил шоумен.

До этого депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев потребовал отменить в России концерты группы "Би-2". По его словам, музыканты не должны были высказывать негативное мнение в отношении спецоперации. Подобное он счел непозволительным для исполнителей.



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