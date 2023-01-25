Мэр Пятигорска рекомендовал отменить концерт рэп-исполнительницы Instasamka

Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/instasamka

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рекомендовал отметил концерт рэп-исполнительницы Instasamka (Дарьи Зотеевой), который намечен на 15 марта. По его словам, это связано с обращениями местных жителей.

"Провел встречу с собственником ДК "София" – организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края", – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что уже направил соответствующее письмо с рекомендациями отмены концерта в адрес организаторов. Ворошилов утверждает, что его команда обратилась к правоохранительным органам с просьбой провести проверку данного мероприятия.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев поддержал решение запретить концерты группы "Би-2". По его словам, артисты не имели права высказывать свое личное мнение по поводу СВО. Он рекомендовал музыкантам заняться своими делами.



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