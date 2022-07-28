Депутат Госдумы предложил запретить солистам "Би-2" въезд в Россию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию солистам группы "Би-2". Об этом сообщает РИА Новости.

Кузнецов попросил у Александра Бортникова рассмотреть возможность соответствующего запрета для Александра Умана и Егора Бортника.

Еще одно обращение депутат направил в Следственный комитет России. Парламентарий попросил проверить действия группы на нарушение статьи о дискредитации Вооруженных сил России и принять процессуальные меры.



Кузнецов отметил, что при выборе артистов чиновники должны думать об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах.

"Я предлагаю помочь австралийским гражданам Шуре и Леве избавиться от двусмысленности, быть последовательными и отправиться наслаждаться жизнью и зарабатывать в недружественных странах, которые они поддерживают своими действиями", – заключил депутат.

В конце апреля группа "Би-2" отменила концерт в Омске. Мероприятие должно было пройти 28 апреля. Коллектив отметил, что прилетели в город за сутки до концерта. Артисты успели провести саунд-чек и были готовы начинать выступление, однако им не дали этого сделать, отмечалось в официальных аккаунтах группы.

