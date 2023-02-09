В Улан-Удэ отменили концерт рок-группы "Ночные снайперы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Улан-Удэ отменили концерт российской рок-группы "Ночные снайперы". Об этом сообщает РИА Новости.

Выступление музыкантов было намечено на 21 февраля, но теперь концерт отменили. Информация о мероприятии была удалена с сайтов билетного оператора и самой рок-группы.

Ранее сообщалось, что в Курской области отменили концерт российских рэп-исполнителей Instasamka (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин). В министерстве культуры по региону сообщили, что тексты песен исполнителей не соответствуют культурной политике области.

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