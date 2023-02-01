Концерт рэп-исполнителей Instasamka и Moneyken отменили в Курской области

Фото: vk.com/samkamusic

Концерт российских артистов Instasamka (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) отменили в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры по региону.

В ведомстве подчеркнули, что тексты песен исполнителей не соответствуют культурной политике области.

"Тексты данных коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи и имени региона, идут вразрез с культурной политикой Курской области", – отметили в министерстве.

Мероприятие рэп-исполнителей было назначено на 2 апреля.

До этого мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов также призвал отменить концерт Зотеевой. Он подчеркнул, что рекомендация связана с обращениями местных жителей. Команда мэра обратилась к правоохранительным органам с просьбой провести проверку данного мероприятия.

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