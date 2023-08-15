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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом о лояльности компании "Яндекс" России после того, как испытал нейросеть организации "Шедеврум". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, он решил сгенерировать изображение по запросу "русский с автоматом в руках", после чего получил соответствующий результат. Однако аналогичный запрос с украинцем нейросеть не стала выполнять, поскольку это противоречит политике приложения.

"И теперь не знаю – хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские – агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны – нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны", – написал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал анекдотом ситуацию вокруг вступления Финляндии в НАТО. Он намекнул, что Россия не угрожала Финляндии до тех пор, пока та не решила стать членом Североатлантического альянса.

До этого нейропсихолог Кубат Каниметов рассказал, что использование нейросетей способно оказывать неблагоприятное влияние на когнитивные способности человека. Так, они убирают необходимость выполнять рутинные процедуры и лишают мозг полезной тренировки.

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