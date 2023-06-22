Нейропсихолог рассказал об опасности использования ИИ для школьников

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Использование нейросетей способно оказывать неблагоприятное влияние на когнитивные способности человека. Они убирают необходимость выполнять рутинные процедуры и лишают мозг полезной тренировки. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал нейропсихолог Кубат Каниметов.

По его словам, ученики школы, которые пользуются искусственным интеллектом, могут перестать самостоятельно думать.

"Когда отсутствуют некие организационные правила, которые были раньше, когда за информацией нужно было ходить в библиотеку, появляется легкодоступность. Нейросеть становится универсальным решебником, с помощью которого можно списать домашнее задание по математике или сочинение по русскому языку, проделать ту или иную работу без усилий", – объяснил эксперт.

Специалист отметил, что для взрослых нейросети не представляют большой угрозы, а на разработчиков искусственный интеллект оказывает продуктивное воздействие. При выполнении профессиональных задач они могут достигать максимальных результатов без больших затрат.

Нейропсихолог посоветовал профессионалам не бояться при использовании ИИ уменьшения своих когнитивных способностей.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин рассказал, что искусственный интеллект способен улучшить работоспособность людей и помочь решить задачи. Эксперт подчеркнул, что на фоне появления искусственного интеллекта люди в течение всей жизни будут переучиваться и осваивать по две-три профессии.

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