Google тестирует нейросеть для создания новостных статей – СМИ

Компания Google тестирует инструмент, который благодаря технологии искусственного интеллекта способен писать новостные заметки. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным источников издания, инструмент носит рабочее название Genesis. Его уже предложили опробовать ряду СМИ, в том числе The New York Times, The Wall Street Journal и другим.

Отмечается, что созданная Google нейросеть генерирует тексты на основе подробностей тех или иных событий. В компании уверены, что она не заменит журналистов, а лишь станет для них персональным помощником за счет автоматизации части их задач. Например, она может предложить варианты заголовков и изменить стиль текста.

