В ЛДПР прокомментировали возможное вступлении нейросети "Жириновский" в партию

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В ЛДПР ничего не знают о возможном принятии нейросети "Жириновский" в партию, заявил в беседе с RT пресс-секретарь фракции Александр Дюпин.

"Мы об этом не сообщали. Вопросов таких очень много поступает в течение дня", – сказал он.

Как отметил Дюпин, данный вопрос был переадресован председателю ЛДПР Леониду Слуцкому.

Ранее в СМИ появились сообщения о планах ЛДПР принять в партию нейросеть "Жириновский" на ближайшем съезде фракции в декабре этого года. Несмотря на то что по уставу выдать документы можно только человеку, гражданину России, в руководстве ЛДПР расценивают это возможное исключение как символический акт увековечения основателя фракции, сообщили источники журналистов.

Впервые нейросеть "Жириновский" представили во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ЛДПР показала на ПМЭФ политическую нейросеть "Жириновский"