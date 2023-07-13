Нейросеть "Жириновский" может присоединиться к ЛДПР на ближайшем съезде партии

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Нейросеть "Жириновский" может получить партбилет, а также присоединиться к ЛДПР на ближайшем съезде фракции в декабре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в партии.

"На ближайший съезд ЛДПР, который пройдет ориентировочно в декабре перед выборами президента, будет вынесен вопрос об исключительном решении – выдаче партийного удостоверения не человеку, а искусственному интеллекту "Владимир Жириновский", – поделился собеседник агентства.

Источник уточнил правила вступления: по уставу выдать документы можно только человеку, гражданину России. Однако, отметил он, в руководстве ЛДПР расценивают это возможное исключение как символический акт увековечения основателя фракции.

Впервые нейросеть "Жириновский" была представлена во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ЛДПР заявили, что политический алгоритм призван стать "цифровым учеником" основателя партии.

По словам нынешнего главы фракции Леонида Слуцкого, нейросеть может смоделировать некоего ученика Жириновского, который будет становиться все более продвинутым.

ЛДПР показала на ПМЭФ политическую нейросеть "Жириновский"