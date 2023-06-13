Нейросеть "Жириновский" представят на ПМЭФ 15 июня

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Презентация нейросети "Жириновский" состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЛДПР.

"Работы по созданию искусственного интеллекта "Жириновский" идут полным ходом. Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться. Всем это станет доступно после 15 июня, когда на ПМЭФ-2023 состоится презентация нейросети", – уточнили в пресс-службе партии.

Как отметили в ЛДПР, задача нейросети будет исключительно просветительская.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.

Ранее в правительстве РФ не поддержали инициативу депутатов от партии ЛДПР об уголовной ответственности за дипфейки. Там отметили, что незаконное распространение персональных данных гражданина, включая применение ИИ, уже подпадает под действие статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". При этом, по мнению кабмина, ЛДПР не предоставила статистических данных о неэффективном правовом регулировании.

В партии ЛДПР хотят создать нейросеть "Жириновский"