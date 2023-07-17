Чернышенко поручил Минэкономразвития создать оперативный штаб по искусственному интеллекту

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по искусственному интеллекту, сообщает ТАСС.

Функции руководителя штаба возложены на замминистра экономического развития Максима Колесникова.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что комплекс искусственного интеллекта Москвы теперь может одновременно выявлять до 10 патологий на компьютерной томограмме.

По словам вице-мэра, в общей сложности комплексный сервис ИИ помог врачам изучить уже свыше 270 тысяч медицинских изображений. Помимо образований надпочечников, нейросеть способна одновременно находить на компьютерной томограмме признаки рака легкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты и еще многое другое.

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