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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Об этом он написал в статье по случаю годовщины вторжения Грузии в Южную Осетию, опубликованной на сайте "Аргументы и факты".

"Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины", – заявил Медведев.

По его словам, подобный поворот событий для Запада станет "очередным позорным фиаско" и будет символизировать катастрофическую утрату влияния. Политик считает, что западный мир "раз за разом наступает на одни и те же грабли" на постсоветском пространстве.

Он подчеркивает, что Западу необходимо усвоить, что в 2008 году Россия остановила наступление на Тбилиси, добившись устранения возникших угроз и гарантий безопасности.

Медведев отмечает, что сейчас обстановку в стране снова начали активно нагнетать, и выразил предположение, что это делается для создания около границ России нового очага напряженности в дополнение к украинскому флангу.

Зампред Совбеза РФ в данной статье также заявил, что фашистский режим в Киеве "ждет скорый и бесславный конец". По его мнению, подобное всегда происходит в "искусственных, марионеточных квазигосударствах".

До этого Медведев выразил уверенность, что РФ добьется мира на своих условиях на Украине. Он отметил, что у России есть необходимые силы для решения всех задач СВО.