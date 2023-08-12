Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в Арктике. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота", – говорится в сообщении.

В ходе посещения группировки Шойгу проверил организацию службы и выполнение задач частями, размещенными на архипелаге Новая Земля. Вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым Шойгу облетел объекты Центрального полигона России.

На Центральном полигоне, созданном в 1954 году, готовят и испытывают перспективные образцы вооружений и военной техники. В период с 1954 по 1990 годы там провели 132 испытания.

За безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности страны по трассе Северного морского пути в Арктике отвечает группировка кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Там круглосуточно осуществляют дежурство специалисты радиотехнических войск.

Ранее министр обороны РФ отправился в Татарстан, где проверил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По результатам инспекции он отметил выполнение работ в соответствии с графиком, однако предложил нарастить мощности там, где это возможно.



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