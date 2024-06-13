Московские промышленники начали наращивать объемы производства очков и линз

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Промышленные предприятия Москвы работают над увеличением объемов производства, в том числе оптики и медицинских изделий для улучшения зрения. В производство за счет поддержки города и антикризисных инструментов внедряются новые технологии. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, передает mos.ru.

По словам Овчинского, за I квартал 2024 года промышленные предприятия столицы сумели нарастить выпуск данной продукции на 17,9%. При этом увеличение показателя производительности объясняется развитием и внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Овчинский обратил внимание, что компаниям удается добиваться этого не только за счет собственных инвестиций, но и благодаря поддержке московских властей, которые предоставляют им более 20 инструментов.

По итогам I квартала текущего года столичный производитель оптики "Айкрафт" сумел увеличить производство очков на 13,6% в сравнении с показателями того же периода 2023 года. Кроме того, в марте компания установила собственный рекорд, выпустив за месяц рекордное количество продукции – 50 тысяч изделий.

"Потребности населения в импортозамещении оптической продукции продолжают расти. В марте 2024 года мы установили новый рекорд по выпуску очков для зрения, при этом доля продукции российского производства превысила 80%. Также стоит отметить, что у нас более 500 точек реализации, от Калининграда до Владивостока", – заявил гендиректор компании Сергея Валынкина.

Другая компания, работающая в Москве, "НанОптика" нарастила производство интраокулярных линз на 20% по итогам I квартала 2024 года в сравнении с уровнем, который был достигнут в тот же период 2023 года. Предприятие производит искусственные хрусталики из медицинского акрила, которые применяются в медицинских целях как импланты для восстановления зрения .

"Производство работает в круглосуточном режиме и выпускает современные и безопасные интраокулярные линзы из гидрофобного и гидрофильного акрила. Доступная цена по сравнению с импортными аналогами помогает российским клиникам существенно сэкономить на стоимости операции, не теряя при этом в качестве оказания медицинской помощи населению", – отметил гендиректор компании Дениса Ключникова.

В соответствии с поручением Сергея Собянина, в городе реализуется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников, а также на развитие производства. Властям столицы удалось создать комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели Москвы имеют возможность воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки со стороны города. Кроме того, для них был разработан ряд антикризисных инструментов.

В настоящее время в Москве работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудоустроены в общей сложности 725 тысяч человек. Ежегодно в столице начинают свою деятельность 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они занимаются производством разнообразных товаров, активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска продукции.

Ранее Собянин рассказал, что промышленные предприятия Москвы работают над наращиванием производства из вторсырья. Из него получаются отделочные материалы, мебель, детали автомобилей, продукция для ЖКХ, упаковочные и другие материалы. В частности, глава города отметил, что промышленный комплекс столицы запустил производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика.