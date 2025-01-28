Таможня потребовала владельцев импортных авто доплатить утильсбор

Российские автовладельцы, купившие машины через параллельный импорт, начали получать уведомления от таможни. Их обязывают доплатить утильсбор, так как при растаможке автомобилей была указана заниженная стоимость. Такие случаи насчитывают тысячи.

Если не оплатить требуемую сумму, автовладельцам грозят штрафы и аннулирование электронного паспорта на автомобиль. Тем временем продавцы, занижавшие стоимость в документах, остались безнаказанными.

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