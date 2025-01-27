Правила для пассажиров изменены в Московском метрополитене

В Московском метрополитене вступили в силу обновленные правила пользования. Теперь слушать музыку и смотреть фильмы можно только в наушниках, чтобы не мешать другим пассажирам. Также запрещено передвигаться по станциям на самокатах, роликах и других средствах индивидуальной мобильности.

Для перевозки животных теперь обязательны клетки или переноски, а велосипеды и самокаты разрешается брать с собой только в чехлах. Исключения сделаны для собак-поводырей и детских колясок.

Фотографировать можно только без вспышки и штатива, а ручная кладь больше рюкзака потребует покупки отдельного билета. Также в метро полностью запрещено курить, включая электронные сигареты.

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