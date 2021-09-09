Евгений Нифантьев: у нашей вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне

Фото: Галина Бродская
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" может стать популярной во всем мире. Для продвижения препарата нужно привлекать лидеров общественного мнения, которые смогут донести правдивую информацию о данной отечественной разработке. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев в рамках круглого стола.
"Многие уже признали, что наша вакцина – самая эффективная и безопасная в мире. Уверен, что у нее есть все шансы стать популярной на мировом уровне для защиты здоровья населения стран. И с ней будет ассоциироваться наша страна", – отметил Нифантьев.
По его словам, для продвижения российской вакцины нужно привлекать представителей самых разных профессий – ученых, врачей, журналистов.
"И задача России здесь – сделать все возможное для защиты населения тех стран, у которых нет таких ресурсов", – подчеркнул он.
Ранее Нифантьев сообщил, что "Спутник V" входит в топ-3 мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Он рассказал, что российскую вакцину уже применяют почти в 70 странах мира. В отличие от известных западных разработок, в российском препарате содержится не один, а два аденовируса, что повышает ее эффективность.
Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является единственно действенным способом формирования коллективного иммунитета и гарантированной защитой от тяжелого течения болезни.
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