Евгений Нифантьев: "Санитарный щит" – это работа на предупреждение

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В стране ведутся активные работы по предупреждению угроз подобных распространению коронавируса. Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев обсудил эту работу в ходе проекта "Санитарный щит" с представителями студенческого актива московских вузов.

"Наша страна ставит перед собой очень амбициозные задачи, которые, несомненно, выполнит. Какая бы новая инфекция ни возникла – будь то вирус, неизвестная бактерия или грибок, то мы как сильное государство с огромной научной базой должны за четыре дня разработать эффективную тест-систему, которая будут распознавать эту угрозу и за четыре месяца создать новую вакцину. В этом суть глобального проекта "Санитарный щит", значение которого для всего мира трудно переоценить", – заявил Нифантьев.

По словам эксперта, эти сроки являются вполне реальными. В подтверждение он привел факт, что именно Россия первой в мире создала эффективную и безопасную вакцину против коронавируса.

"И что бы про нее ни говорили в самом начале, по факту мы видим, что самый авторитетный в мире медицинский журнал это признал. "Санитарный щит" – это работа на предупреждение. На то, чтобы с возможным приходом новых вирусов не было никаких локдаунов, не вводились масочные режимы, не страдала экономика – чтобы мы максимально быстро реагировали на любую угрозу", – отметил Нифантьев.

Кроме того, он подчеркнул, что за "Санитарным щитом" придет и развитие научной базы, разработка инновационных технологий, а также появятся новые рабочие места. В качестве примера эксперт привел Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, в котором была запущена программа подготовки необходимых кадров для решения поставленных задач.

В 2020 году сам Нифантьев участвовал в организации работы по предупреждению распространения COVID-19 в ходе всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

В свою очередь член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина добавила, что программа будущего щита поспособствует развитию еще двух важных направлений – подготовки медицинских кадров расширенного профиля и противодействия дезинформации.

"Необходимо своевременно и доступным языком разъяснять населению риски, информировать людей о тех или иных ограничениях, под которые они могут попасть, и, конечно, о мерах их защиты и поддержки", – уточнила она.

К 2024 году в рамках проекта "Санитарный щит" в России планируется реализовать создание 15 лабораторий высшего уровня биобезопасности. Всего в мире таких лабораторий существует порядка 60.

Ранее Нифантьев обсудил со студентами развитие отечественной медицины и фармацевтики. По словам специалиста, государство должно стремиться локализовать производство лекарств внутри страны и обеспечить технологический суверенитет.

