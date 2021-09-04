Евгений Нифантьев: Нужно локализовать производство лекарственных субстанций в стране

Фото: Галина Бродская
Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев обсудил со студентами развитие отечественной медицины и фармацевтики.
По словам специалиста, государство должно стремиться локализовать производство лекарств внутри страны и обеспечить технологический суверенитет.
"Мы большая и сильная страна. И должны стремиться к тому, чтобы лучшие технологии были сосредоточены у нас", – заявил Нифантьев.
Эксперт напомнил, что субстанции, из которых производят препараты, на данный момент преимущественно создают в Индии и Китае. Он также добавил, что в момент вспышки коронавируса китайские заводы не работали, а это, в свою очередь, ударило по производству лекарств.
Ранее Евгений Нифантьев заявил, что в России необходимо разработать доктрину национальной лекарственной безопасности. Эта схема могла бы помочь РФ защититься от монополии Китая и Индии.
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