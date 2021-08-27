Евгений Нифантьев предложил создать доктрину национальной лекарственной безопасности

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России нужна доктрина национальной лекарственной безопасности, которая обеспечит ее независимость от иностранных производителей, заявил член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"История с COVID-19 подвела нас к осознанию важности производства субстанций лекарственных препаратов на территории России. Сейчас монополистами на этом рынке являются Китай и Индия. Они продают субстанции всему миру, а дальше из них уже производятся лекарства под брендами известных торговых марок. С началом первой волны пандемии в России возник дефицит субстанций, поскольку у Китая начались перебои с их производством. Считаю, что нам необходимо создать доктрину национальной лекарственной безопасности, чтобы Россия стала полностью независима от Китая и Индии", – подчеркнул Нифантьев.

По его словам, для этого у России есть и необходимый научный потенциал, и условия, и исходное сырье.

"Первый этап – создать производственную базу. Второй – развернуть производство составляющих. А это автоматически означает, что мы становимся одной из ведущих стран с развитой химической промышленностью. Что на выходе нам дает высокую добавленную стоимость при продаже своей продукции, рост налогов, создание дополнительных рабочих мест", – добавил Нифантьев.

Его идею поддержала председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина. По ее словам, пандемия подстегнула к изменениям в системе здравоохранения, в том числе к решению вопроса качественного лекарственного обеспечения больных.

"Мы наконец-то поняли реальную значимость отечественной индустрии и тот факт, что наличие резервов для производства лекарств внутри страны стало жизненно важным", – отметила Шлямина.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина убеждена, что сегодня в России необходимо производить лекарства по полному циклу – это позволит обеспечивать пациентов препаратами, не ориентируясь на зарубежных поставщиков сырья.

"Тогда и в условиях внешних вызовов россияне будут гарантированно обеспечены всеми доступными, качественными и современными отечественными препаратами", – считает Шушлебина.

Ранее Евгений Нифантьев заявил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо разрабатывать не только вакцины, но и эффективные противоинфекционные лекарственные препараты прямого действия: противовирусные, противобактериальные и противогрибковые. По его словам, для разработки новых препаратов необходимо иметь библиотеку соединений, содержащих разные фармакофоры строго определенного строения.