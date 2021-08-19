Нифантьев: нужно создавать центры разработки лекарств с использованием цифровых технологий

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Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, руководитель сети социальных аптек "Столички" Евгений Нифантьев заявил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо разрабатывать не только вакцины, но и эффективные противоинфекционные лекарственные препараты прямого действия: противовирусные, противобактериальные и противогрибковые.
"У этих продуктов есть свои области применения и свои группы пациентов, поэтому необходимы организационные решения в том числе по созданию современных центров разработки эффективных лекарств с использованием передовых методов синтеза, цифровых технологий и молекулярной биологии. Для разработки новых препаратов необходимо иметь библиотеку соединений, содержащих разные фармакофоры строго определенного строения", – отметил Нифантьев.
Он подчеркнул, что ему было сложно представить, что человечество может столкнуться с такой угрозой как коронавирус, а провизоры и фармацевты окажутся на передовой борьбе с этой инфекцией.
"Но мы извлекли из этого очень полезный опыт работы, став единым механизмом: Минздрав, Росздравнадзор, Минпромторг, производители, дистрибуторы и аптеки все работали ежедневно, сообща решая важнейшую задачу – снабжали население лекарственными препаратами в период непредсказуемого спроса", – подчеркнул председатель Координационного совета.
По его словам, на данный момент после такого опыта можно начать работать на опережение, чем как раз является создание программы "Санитарный щит".
В июле этого года власти России разработали проект "Санитарный щит" по предупреждению развития пандемий и опасных инфекций в стране, на его реализацию направят порядка 30 миллиардов рублей.
По словам Голиковой, таким образом правительство рассчитывает усилить санитарно-карантинный контроль и предотвратить завоз вирусов в Россию без ограничения перемещения людей и закрытия границ. Для этого планируется модернизировать существующие и построить новые лаборатории, а также обеспечить к 2024 году возможность экспресс-диагностики различных видов инфекций более чем в 240 пропускных пунктах.
Ранее Нифантьев заявил, что онлайн-голосование на выборах в Госдуму позволит гражданам старшего возраста не подвергать себя риску заражения коронавирусом при посещении избирательного участка.
По его словам, еще в первую волну CОVID-19 многие люди старшего возраста быстро освоили цифровые ресурсы, в том числе портал госуслуг.
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